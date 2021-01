Confidentialité : Google rajoute un mode invité à ses enceintes connectées

Lorsqu'une enceinte connectée de Google est reliée à un compte Gmail traditionnel (de type gmail.com), l'assistant vocal est en mesure d'accéder aux données personnelles du compte. Cela permet d'ajouter un rendez-vous au calendrier, une tâche ou d'obtenir un planning quotidien.

Il suffit alors à un invité un peu trop curieux de formuler une simple requête pour accéder au contenu de votre compte sans avoir besoin de connaître votre mot de passe, ou de récupérer votre smartphone si vous avez activé l'authentification par deux facteurs.

Aussi, selon The Verge, Google aurait commencé le déploiement d'un mode invité - Guest Mode - au moins aux États-Unis. En anglais, ce dernier est activé via la requête « Hey Google, turn on guest mode ». Et dans cette configuration, l'enceinte se transforme en assistant « public », et moins personnel.