Disney+ se fait aussi une place sur les Nest Hub et Nest Hub Max (entre autres)

Déjà disponibles sur certaines Smart TV, sur consoles de jeux, sur smartphones et tablettes, Disney+ s'exporte aujourd'hui sur les terminaux Smart Display Google Assistant.

C'est le cas notamment des Google Nest Hub et Nest Hub Max, mais aussi des JBL Link View et autres Lenovo Smart Display. Bien sûr, il est dès lors tout à fait possible d'utiliser la commande vocale « Hey Google » pour lancer du contenu via Disney+.