Dans un brevet, Siri apprend à crier et à chuchoter

Cette fonctionnalité serait bienvenue pour améliorer l'expérience utilisateur. Depuis des années déjà, Siri est à la traîne sur ses concurrents Amazon Alexa et Google Assistants, plus complets et performants.

Cette option contribuerait à rendre Siri plus intéressant, sans pour autant suffire à la mettre au niveau de ses rivaux à elle seule. Précisons également qu'à ce stade, cette fonction est seulement décrite dans un brevet. Son implémentation peut prendre des années, voire ne jamais avoir lieu si Apple estime qu'elle n'est finalement pas assez intéressante.

En attendant, Siri reste un bon assistant pour piloter son écosystème d'appareils Apple, mais qui doit s'améliorer en matière d'interaction avec l'utilisateur et sur ses capacités à répondre à une requête.