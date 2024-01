605 millions de visites, l'incroyable statistique de Service-Public.fr, le site de toutes vos démarches administratives

Les parcours usagers se sont encore améliorés en 2023 sur le site, et cela s'est manifesté par des hausses significatives de l'audience sur des fiches spécifiques (3 504 au total). La consultation de certaines sections, comme le livret d'épargne populaire, le Bafa, et les sorties scolaires, a augmenté respectivement de 77%, 87%, et 85%, selon les chiffres que nous fournit la Direction de l'information légale et administrative (DILA).