Que retrouve-t-on sur Justice.fr, la nouvelle application mobile du gouvernement pour vos démarches juridiques ?

Le ministère de la Justice planchait dessus depuis plusieurs mois. Justice.fr, c'est la nouvelle application du gouvernement pour gérer, retrouver et accomplir ses droits et démarches juridiques. L'idée est de les rendre le plus accessibles possible, par le biais notamment de la géolocalisation. Disponible sur iOS et Android à compter de ce jeudi 27 avril, l'application sera progressivement étoffée dans les prochains mois.