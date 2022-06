Samsung veut bouter le papier hors de l'entreprise, au nom de l'écologie

Concrètement Samsung va remplacer les documentations papier, mais également les rapports d'entretien ou encore les reçus dans ses 11 000 points de services, exploitées par Samsung Electronics dans près de 180 pays par 40 filiales. Les techniciens ne recevront plus de documents sous forme physique, mais pourront accéder aux documentations électroniques via une plateforme accessible depuis un ordinateur ou un appareil mobile.

Les utilisateurs Samsung seront également concernés par ce changement. Les techniciens du support client pourront leur envoyer une fiche d'information ou le mode d'emploi de leur smartphone en version électronique via un réseau spécifique développé par la marque.

Mais le fabricant sud-coréen ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et a pour objectif à moyen terme de remplacer tous les documents de bureau de ses centres de réparation ou d'assistance client par des versions numériques.

« Nous avons fait des efforts constants pour offrir des services pratiques à nos clients et pour renforcer nos pratiques de gestion durable dans le domaine du service à la clientèle. Chez Samsung, nous sommes déterminés à créer un avenir plus durable qui offre une meilleure vie à tous en introduisant des solutions créatives et respectueuses de l'environnement dans tous nos secteurs d'activité », ajoute Hyeongnam Kim, vice-président exécutif de Samsung en charge du service client au niveau mondial.

Samsung espère économiser au niveau mondial près de six millions de litres d'eau chaque année et réduire ses émissions de CO2 de 526 millions de tonnes à travers l'ensemble de ses actions.