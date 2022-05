Samsung réduit drastiquement son activité téléphonie en Inde... mais pas pour les raisons qu'on imagine

Ce n’est pas tout. L’Economic Times rappelle que Samsung fait partie des deux entreprises internationales à actuellement bénéficier d’un contrat avec le gouvernement indien, lequel lui octroie des subventions pour produire et commercialiser ses produits dans le pays (Production-Linked Incentive).

Or le journal fait remarquer que les clauses du contrat spécifient que Samsung n’est éligible que sur des appareils mobiles vendus plus de 15 000 roupies. La raison est simple : d’après les analystes, il s’agit tout simplement du marché le plus porteur du moment dans le pays.

Mis bout à bout, ces éléments nous aident à comprendre que la décision de Samsung est plus pragmatique que l'on pourrait le croire. D’autant que le constructeur se porte par ailleurs très bien sur d’autres marchés. En mars, la marque est repassée devant Xiaomi sur les ventes de smartphones, avec 22% des parts de marché. De plus, cela fait maintenant deux trimestres que Samsung est en tête des ventes pour les smartphones 5G dans le pays.