Amazon va remplacer ses pochettes plastique par des emballages en papier d'ici fin 2021 en France

« Nous continuerons à innover et à trouver des solutions pour utiliser encore plus de matériaux durables », a déclaré David Lewkowitz, Directeur des opérations au sein d’Amazon France Logistique. L’entreprise américaine indique dans son communiqué de presse avoir augmenté le nombre de produits qui peuvent être expédiés dans leur emballage d’origine, sans pour autant préciser combien. Au total, Amazon assure avoir déjà « éliminé plus d’un million de tonnes de matériaux d’emballage » depuis 2015 et réduit de 36 % le poids de ses emballages.