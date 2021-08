Avostart aide les particuliers à accéder facilement à un avocat en ligne (Vidéo)

Dans le cas où des précisions supplémentaires sont nécessaires, il est alors possible de planifier une consultation juridique dans les 30 minutes, avec l’avocat qui a déjà répondu au besoin de l’utilisateur ou utilisatrice. « Et si l’utilisateur veut aller plus loin et ainsi engager des démarches, il pourra continuer avec ce même avocat, l’idée étant que nous sommes capables de pouvoir aider et accompagner l’utilisateur du début jusqu’à la fin. Et surtout, avec un lien de confiance qui s’est installé dès la première question et les premières interrogations, jusqu’à une démarche, si jamais on doit l’engager », ajoute Raphaël Jabol.