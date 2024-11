La solution technique de la société combine plusieurs mécanismes de sécurité avancés. L'hébergement des données est strictement localisé en France et dans l'Union Européenne, ce qui lui permet ainsi d'échapper aux législations extraterritoriales comme le Cloud Act américain. Les protocoles de chiffrement et de confidentialité sont, eux, conformes aux certifications ISO 27001 et 27701, qui valident la gestion et la protection des informations personnelles sensibles.