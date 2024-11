Les Français passent de plus en plus de temps sur Internet, pour se divertir et communiquer avec leurs proches, mais aussi pour gérer leurs démarches administratives, consulter leurs comptes ou faire leurs achats en ligne. Les problèmes de harcèlement et les cyberattaques sont donc en forte hausse, et il est bien difficile lorsque l'on est victime des agissements de certaines personnes malintentionnés de déposer plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Le gouvernement français souhaite simplifier les démarches pour permettre aux plaignants de se faire entendre, et annonce le lancement prochain d'une nouvelle plateforme, 17Cyber.