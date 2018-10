Apple lancerait un nouvel iPad Mini l'an prochain

iPad Mini 5 : nouveau processeur et tarif en baisse

L'Apple AirPower ressort de son trou

Relayées par 9to5mac, les prédictions du Nostradamus de l'Apple-verse sont évidemment à prendre avec des pincettes. Mais pour Ming-Chi Kuo c'est sûr : Apple présentera bien un nouvellors de son événement printanier de 2019.Avec ses deux dernières générations d'iPad, Apple avait concédé de beaux efforts tarifaires. Et selon Kuo, l'iPad Mini 5 suivrait la même voie.L'analyste croit savoir que cette nouvelle itération de la tablette 7,9 pouces d'Apple serait proposée avec- un nouveau processeur, mais également un prix moins élevé que les précédents modèles.Il faut dire que l'iPad Mini 4, sorti il y a 3 ans, est actuellement vendu plus cher que l'iPad de sixième génération : 439€ contre 359€.Alors qu'Apple avait présenté sa solution maison de recharge sans-fil lors de sa keynote de septembre 2017, on n'en a plus entendu parler depuis. Et pour cause : la firme se heurte à des défis techniques que d'aucuns jugent « insurmontables » Pourtant, Kuo reste persuadé que lepourrait sortir cette année ou, au plus tard, au cours du premier trimestre 2019.Des estimations basées sur ses plus récentes notes de recherche, que seul l'avenir sera en mesure d'affirmer ou d'infirmer.Du reste, l'analyste pense que lors de son événement du 30 octobre prochain, Apple dévoilera non seulement une nouvelle version de l'iPad Pro, mais également «», dont un serait unedes ordinateurs portables à la pomme.