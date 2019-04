Apple AirPods : la 3ème génération serait là d'ici la fin d'année

75% du marché mondial des casques sans-fil

La suppression du bruit : une technologie difficile à exploiter

Source : Digitimes.

De plus amples informations sur la fabrication desont été dévoilées. Selon des sources de l'industrie, c'est la société Taïwanaise Inventec qui serait le principal assembleur, en partenariat avec l'entreprise chinoise Luxshare Precision.Avec les AirPods, la société californienne dominait le marché mondial des casques-sans fil en 2018. Les statistiques démontrent qu'Apple avait livré, fin 2018, plus de 35 millions de paires d'AirPods, représentant ainsi 75% du marché à l'international. Les prévisions sont également positives : les ventes devraient persister en 2019, avec des livraisons annuelles devant atteindre les 50 millions d'unités vendues d'ici la fin de l'année.La demande croissante en casques audio sans-fil inspire également d'autres sociétés concurrentes à Apple. Inspirées par le dynamisme des ventes d'AirPods, Huawei, Xiaomi, Microsoft, Amazon et Google envisagent désormais également de produire leurs propres écouteurs sans-fil. Afin de rester concurrentiel, Apple chercherait à introduire de nouvelles fonctionnalités au sein de ses casques sans-fil, avec, notamment, l'ajout de la suppression du bruit.Des casques audio sans-fil à réduction du bruit existent déjà sur le marché. Les plus populaires en terme de ventes sont les modèlesde Bose et lesde Sony. Ce n'est donc pas une nouvelle innovation. Néanmoins, c'est une technologie difficile à exploiter pour les constructeurs.Premièrement, les dispositifs à semi-conducteurs sont difficiles à faire fonctionner sans perturbation électromagnétique. Deuxièmement, l'obtention d'un son harmonieux est complexe lorsqu'il s'agit de concevoir correctement la structure du microphone, ce dernier devant supprimer tout bruit externe. Un autre défi relève de la consommation énergétique. La fonction d'annulation du bruit consommant de l'énergie à elle seule, Apple devra donc également réussir à implémenter cette fonction sans réduire l'autonomie de ses écouteurs. Lespermettent, aujourd'hui, environ cinq heures sur une même charge.Commercialisés récemment (fin mars 2019), les AirPod 2 permettaient de lancer Siri par commande vocale tout en ayant la possibilité de recharger leur boîtier sans fil. Au vu des informations fournies par les sources de l'industrie, il est fort à parier que les AirPods 3 feront leur apparition dans les Apple Store d'ici la fin de l'année.