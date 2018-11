iPad Pro : le câble USB-C fourni n’est pas compatible Thunderbolt 3

Recharge plus rapide, mais incompatibilité Thunderbolt 3



Sur son site, Apple vend son câble Thunderbolt 3 45€. © Apple

Une nouvelle page, vantant les mérites de l'arrivée de l'USB-C sur, nous donne des détails quant à l'utilisation qu'il est possible de faire de cette connectique.Dans la fiche d'informations , Apple précise que l'iPad Pro est prévu pour être rechargé via l'adaptateur secteur 18W inclus. Il reste possible de raccorder le câble USB-C à un chargeur plus puissant (comme ceux des MacBook) afin de charger plus rapidement sa tablette.Pourtant, ce fameux câble USB-C fourni par Apple avec ses iPad Pro, n'est pas compatible avec la technologie Thunderbolt 3, qui offre la bande passante nécessaire à la connexion à un écran très haute-résolution, comme le LG UltraFine 5K.Enfin, en HDMI, l'iPad Pro permet une sortie jusqu'à de la 4K 60 Hz. Mais l'adaptateur USB-C vers HDMI d'Apple ne prend en charge que la 4K à 30 Hz. Pour en profiter pleinement, il vous faudra vous munir chez un constructeur tiers.