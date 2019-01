Meizu Zero : le smartphone sans boutons ni prises s'affichera à partir de 1 299 dollars

Un smartphone suffisamment haut de gamme ?



Le Meizu Zero a beau être un produit très innovant, il n'affiche pas une fiche technique à la pointe. © Indie Gogo

Source : Indie GoGo

» comme dirait l'autre. En dépit d'une absence totale de connectique, lesemble avoir toute la confiance de son constructeur, qui n'hésite pas à faire grimper les enchères pour l'acquérir. Et puisque l'on parle d'enchère, il nous semble à propos de signaler que, une plateforme de financement participatif.C'est là toute la question. Alors qu'Apple est actuellement le seul à proposer un premier prix fixé à 1 159 € pour l'iPhone XS, on doit lui reconnaître d'être équipé d'une technologie de pointe (SoC en 7 nm notamment). Ici, Meizu a fait le choix d'inclure à son Zero une fiche technique digne du début d'année dernière.Pour rappel, il s'agit d'un smartphone de 5,99 pouces tournant sous. Un SoC dont les performances ne sont plus à prouver, mais qui sera très largement supplanté par son successeur le Snapdragon 855 dans les prochains mois et qui, lui, est compatible 5G.Comment Meizu espère-t-il convaincre avec une étiquette tarifaire si élevée au regard de sa fiche technique ? L'innovation. N'oublions pas trop vite que la proposition du constructeur chinois est une petite prouesse en soi. On parle d'un, doté d'une technologie de sons émis par l'écran et compatible avec les eSIM. Un pur produit de geek.Pour l'heure, la campagne Indie GoGo du Meizu Zero a récolté près de 24 000 $ sur l'objectif de 100 000 $ fixé. Si la campagne arrive à son terme, les premiers acheteurs pourront recevoir leur smartphone au cours duTrop pressé ? Meizu proposait également une édition « pionnier » en livraison dès janvier 2019 vendue ... 2 999 $. Le plus drôle ? Cette édition est en rupture de stock.