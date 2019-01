Les premiers benchmarks du Snapdragon 855 montrent une nette augmentation des performances

Promesses tenues pour Qualcomm : des performances en hausse de près de 50%

Des résultats bruts qui ne tiennent pas compte de l'optimisation des constructeurs

Source : 9to5Google

Le Snapdragon 855 sera lephare de l'année 2019 pour les constructeurs Android. La puce signée Qualcomm, récemment présentée est en effet promise à une adoption rapide dans les téléphones haut de gamme des fabricants. OnePlus a d'ors et déjà annoncé que son prochain modèle utilisera lamobile.Avant que les utilisateurs puissent mettre la main sur ces différents appareils, lea été soumis ces derniers jours à différents. Qualcomm a fourni un téléphone standard au site Android Central , équipé de la puce à différents sites afin d'analyser ses performances brutes.Si les benchmarks ne doivent pas être pris pour argent comptant, ils permettent de constater que les promesses de Qualcomm, à savoir 45% d'augmentation de puissance, sont manifestement tenues.Dans l'outil de mesure Antutu 7.1.1., lesglobales ont bondi de 52% par rapport à un Google Pixel 3, équipé lui du Snapdragon 845. Les performances brutes du CPU augmentent de 72%. Geekbench mesure lui une hausse des performances mono-core de 49% et de 42% en multi-core. AnandTech , qui a lui aussi reçu le dispositif de test de la part de Qualcomm, salue l'excellente gestion de l'énergie du Snapdragon 855, mais regrette un bilan mitigé sur des tests simulant des usages réels avec les outils Speedometer 2.0 et WebXPRT 3. Sur ces derniers, la puce reste en retrait par rapport au Kirin 980 de Huawei et à l'A12 d'Apple.Ces tests devront toutefois être réalisés dans les prochaines semaines sur les différents smartphones à venir en 2019. Les constructeurs Android optimisent les performances du processeur pour leurs appareils et peuvent influer à la hausse comme à la baisse sur ces résultats.