Meizu officialise son Zero, un smartphone dénué de connectique, boutons et haut-parleur

Système de vibration sonore

Une configuration haut de gamme

Si les principaux constructeurs de téléphones portables tendent à proposer des produits finaux sensiblement similaires - bien que certains tentent de se différencier, à l'image du Mi Mix 3 et du Nubia X -, d'autres irréductibles fabricants essayent coûte que coûte de se démarquer des autres. Dans cette catégorie, citons la compagnie chinoise Meizu, dont le dernier concept présenté dans un communiqué de presse officiel a fait sensation.Meizu Zero, de son nom, n'est pas un smartphone comme les autres : il est en effet dénué de connectique, boutons physiques et grilles de haut-parleur. Pour répondre aux attentes des clients, la firme de l'Empire du Milieu est toutefois parvenue à intégrer des technologies faisant office d'alternatives. Pour le son, à titre d'exemple, l'écran AMOLED de 5,99 pouces se dote d'un système de vibration - mSound 2.0 - capable de diffuser des éléments sonores, et compatible avec le bluetooth 5.0.La connectique bénéficie quant à elle d'un chargeur 18W sans fil, de sorte à recharger son terminal. Les boutons physiques ont été remplacés par des boutons virtuels placés sur les bords de l'appareil, et ce pour gérer le volume d'un contenu vidéo. La carte sim disparaît à son tour pour laisser place à une eSim. Autant d'astuces ayant permis à Meizu d'imaginer un tel concept.Pour le reste, le Zero embarque un capteur d'empreintes digitales intégré sous son écran incurvé, couplé au processeur Qualcomm Snapdragon 845. La façade arrière du produit accueille un double capteur de 12 + 20 mégapixels, accompagné d'un appareil frontal de 20 mégapixels pour gérer les selfies. Sans oublier une étanchéité assurée par la norme IP68. Encore indisponible à l'heure d'écrire ces lignes, le Meizu Zero débarquera sur le marché en deux coloris : noir brillant ou blanc et noir.