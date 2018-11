ZTE Nubia X : un deuxième écran à l'arrière du téléphone (pour tuer la fameuse encoche)

© ZTE

Deux écrans, pas d'encoche : la fausse bonne solution ?



Un haut de gamme relativement abordable

Source : Ars Technica

Lancée sur l'Essential Phone d'Andy Rubin, démocratisée par l'iPhone X, l'encoche est partout. Tous les constructeurs ou presque se sont rués dans la tranchée creusée par Apple, avec plus ou moins de succès. Cette étape de l'histoire des smartphones pourrait cependant vite devenir de l'histoire ancienne, chacun y allant de sa solution pour agrandir l'écran tout en conservant une taille de coque réduite.Xiaomi a opté pour un écran coulissant sur son Mi Mix 3 . Oppo avant lui faisait le choix du module photo rétractable. Pour le constructeur chinois, la solution est encore plus originale : intégrer deux écrans sur le smartphone.Le constructeur chinois n'est pas le premier à faire un tel essai. On se souviendra ainsi du YotaPhone 3 dont le dos était orné d'une dalle à encre électronique. ZTE va cependant plus loin en utilisant deux dalles OLED.La face avant duaccueille ainsi un écran LCD OLED de 6.26? - d'une définition de 2280 x 1080 px - sans encoche, ni appareil photo frontal. La dalle recouvre ainsi plus de 93% de la surface. Quant au second écran, il ne fait ?que? 5.1? pour une définition HD. Pour prendre un selfie, il faut ainsi retourner le smartphone et utiliser l'appareil photo arrière.Mais ce second écran n'a pas que vocation à éliminer l'encoche. Il peut ainsi servir dans les jeux vidéo, la surface tactile imitant des gâchettes. Un peu comme sur la vénérable PS Vita en gros. La seconde dalle peut aussi afficher diverses informations comme une horloge ou un fond d'écran animé. Tout ceci n'est pas sans rappeler l'affichage Always On Display des smartphones Samsung. Reste à savoir si l'autonomie ne pâtira pas de la présence de ce second écran...Niveau spécifications, ZTE n'hésite pas à proposer ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Le Nubia X est ainsi équipé d'un SoC Snapdragon 845, 6 ou 8 go de RAM et 64 à 128 go de stockage. La batterie se révèle être imposante avec une capacité de 3800 mAh.La connectique se veut très réduite, l'utilisation des deux écrans impliquant des sacrifices. Il n'y a donc pas de prise casque. Il faut ainsi se contenter du port USB Type-C. Plus original, on trouve deux lecteurs d'empreintes digitales, un sur chaque côté du smartphone chinois.Comme ses concurrents Xiaomi ou Huawei, ZTE opte pour Android 8.1 avec une surcouche au look très typé iOS. Malheureusement, le Nubia X ne verra probablement pas le jour en France. Il faut compter entre 500 et 600$ pour se procurer ce smartphone atypique en import, disponible dès le 5 novembre 2018.