L'iPhone 12 utiliserait une nouvelle technologie Wi-Fi à très courte portée, similaire au Bluetooth

Les rapports concernant les iPhone 12 , attendus pour la rentrée prochaine, continuent d'affluer. Cette fois, c'est le média japonaisqui y va de son information, nous apprenant que la prochaine génération de mobiles d'Apple serait compatible avec une nouvelle technologie Wi-Fi.Les iPhone 12 supporteraient donc la norme 802.11ay, qui est encore à un stade préliminaire et dont la version finale doit être lancée avant la fin de l'année. L'intérêt du Wi-Fi 802.11ay est qu'il exploite le spectre 60 GHz, quand les autres protocoles fonctionnent via le 2,4 et 5 GHz.Cependant, cette technologie est, comme le Bluetooth, efficace seulement à très courte portée. Elle a tout de même l'avantage d'offrir un niveau de bande-passante très élevé pour le transfert de données. On peut donc imaginer que ce protocole serve notamment à améliorer les débits pour le service Airdrop.fait également savoir qu'Apple pourrait commercialiser un nouvel iPhone équipé d'un écran LCD. Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo avait pourtant affirmé que cette technologie d'écran était terminée pour la firme de Cupertino, qui devait désormais passer au tout OLED pour sesLe rapport fait aussi mention des AirTags , un tracker qui permet de retrouver des objets perdus. Ceux-ci seraient lancés à l'automne, probablement à la même période que les nouveaux iPhone. Le produit serait rechargeable sans fil grâce à un chargeur à induction similaire à celui de l'Apple Watch.Pour mettre la main sur l'objet rattaché à l'AirTag, il suffira de se connecter à une application disponible sur iPhone, voire aussi sur Apple Watch.