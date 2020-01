On connaît les tailles des prochains iPhone... dont un encore plus grand que le 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max

Nouveau record fixé à 6,7 pouces

La version 6,1 pouces disponible avec deux ou trois modules photos

Source : GSMArena

Avec l'analyste Ming-Chi Kuo , Macotakara constitue certainement l'une des sources d'information les plus fiables concernant Apple. Et pour cause : le site tirerait ses indiscrétions directement de la chaîne logistique de l'entreprise. On peut donc accorder du crédit aux dernières révélations, publiées hier sur son blog Il est question du futur iPhone 12, qui devrait débarquer en 2020. Ou plutôt des futurs modèles, puisque l'appareil devrait se décliner en trois versions , de tailles différentes. La première aurait une diagonale de 5,4 pouces, soit un peu moins que celle de l'iPhone 8 Plus. La longueur de la deuxième serait similaire à celle de l'iPhone 11, c'est-à-dire environ 6,1 pouces. Quant à la dernière, son écran s'étalerait sur 6,7 pouces, soit davantage que le plus grand modèle actuel, l'iPhone 11 Pro Max (à égalité avec le XS Max).Mais si le fabricant cherche à augmenter la longueur, il vise également à diminuer l'épaisseur de ses smartphones. Et dans ses futurs modèles, l'optimisation serait notable : l'iPhone 12, version 6,7 pouces, ne ferait que 7,4 mm d'épaisseur, contre 8,1 mm pour le 11 Pro Max.À quoi va pouvoir servir cette place supplémentaire disponible ? Comme souvent, l'amélioration profiterait aux modules photos présents au dos du smartphone. Il ne s'agirait cependant pas d'ajouter un nouveau capteur - le nombre resterait limité à trois - mais d'en intégrer un plus grand pour l'objectif principal de la version la plus longue.Quant aux autres déclinaisons, elles bénéficieraient de deux modules photos à l'arrière. Néanmoins, celle de 6,1 pouces serait également disponible dans une édition avec trois capteurs.Il faudra à présent attendre plusieurs mois avant d'avoir la confirmation, ou non, de ces informations par Apple. Mais d'ici là, l'entreprise pourrait dévoiler un nouvel iPhone , plus petit et moins cher, qui serait prévu pour mars...