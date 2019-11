iPhone 2020 : ça se confirme pour les 3 nouvelles tailles d’écran

© Apple

Tout le line-up d'iPhone passe à l'OLED

Et la 5G alors ?

Lire aussi :

Quand Donald Trump demande à Tim Cook de déployer la 5G aux États-Unis



Source : ET News

De nouvelles informations publiées par ET News tendent à prouver ce qui n'était jusqu'alors que des rumeurs. À savoir que Samsung et LG travaillent tous deux au développement de dalles OLED de 5,4, 6,1 et 6,7 pouces pour les iPhone de 2020.Plusieurs enseignements à tirer de ces informations. Tout d'abord, on remarque que l'on parle bien ici de dalles OLED. Jusqu'alors, Apple réservait ce type d'écrans à ses modèles les plus onéreux (iPhone X, XS, 11 Pro). Mais à en croire ET News, l'intégralité du line-up 2020 d'iPhone fera l'impasse sur le LCD. Y compris le successeur de l'iPhone 11 , plus abordable.Ensuite, la taille de ces écrans change profondément par rapport aux dernières générations d'iPhone. Actuellement (et depuis maintenant deux ans), Apple propose des smartphones de 5,8 pouces (iPhone X, XS, 11 Pro), 6,1 pouces (iPhone XR, 11) et 6,5 pouces (iPhone XS Max, 11 Pro Max). ET News confirme donc aujourd'hui deux choses : un iPhone plus compact est dans les cartons, et un très grand modèle devrait prendre la suite de l'actuel iPhone 11 Pro Max.Et tout cela sans même prendre en compte l'éventuel l'iPhone SE 2 dont il se dit qu'il pourrait être lancé en mars prochain.Concernant l'intégration d'une puce 5G aux iPhone de 2020, les rumeurs vont bon train et partent dans tous les sens. Si Ming-Chi Kuo est persuadé que l'ensemble du line-up 2020 d'Apple prendra en charge l'intégralité des bandes 5G, ET News estime pour sa part que la firme optera pour un quatrième smartphone au catalogue qui, lui seul, sera compatible 5G.D'un côté, l'intégration massive de puces 5G dans ses nouveaux iPhone permettrait sans doute à Apple de justifier une nouvelle hausse des tarifs sur ses téléphones. Mais au vu du nombre très restreint de pays où la 5G est effectivement lancée (on estime que 65 % de la population mondiale sera couverte en 2025 ), il pourrait être reproché à Apple de prendre en otage des clients qui n'ont que faire de la 5G avec un smartphone plus cher, et dont ils n'auront pas l'usage de toutes les capacités.Mais l'inverse est tout aussi vrai. Prendre les devants et opérer la transition totale vers la 5G, dès l'automne 2020, permettrait à Apple de jouer du refrain de la durabilité, et de vendre des cargaisons entières d'iPhone « 5G Ready » sous prétexte qu'il faut se préparer à l'arrivée du réseau de demain.