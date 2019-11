Des hausses de prix substantielles à prévoir sur les futurs iPhone compatibles 5G

© William Hook

Les iPhone 11 et 11 Pro sont à peine dans les magasins que l'on parle déjà de leurs successeurs. C'est Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste spécialisé dans tout ce qui touche Apple de près ou de loin, qui vient de publier une note aux investisseurs, donnant quelques précisions sur la conception de ce futur modèle attendu en septembre 2020.Le coût de production de ce prochain iPhone devrait sensiblement augmenter. En cause, l'intégration d'une puce 5G , qui entraînerait une révision complète de la carte-mère et une augmentation de sa taille d'environ 10 % pour dissiper au mieux la chaleur produite par la nouvelle puce.Le coût de la carte-mère devrait augmenter de 35 % pour Apple et le constructeur devrait en toute logique répercuter l'accroissement de son prix de fabrication sur le tarif final de l'iPhone de prochaine génération.La 5G est une technologie qui coûte aujourd'hui cher à intégrer. Les différents smartphones compatibles sont, à l'heure actuelle, vendus en moyenne 400 $ plus chers que les modèles 4G, un tarif qui devrait néanmoins se lisser avec le temps et le nombre d'exemplaires vendus.Apple profiterait également de ce nouvel iPhone pour proposer un nouveau design à son smartphone vedette. Le constructeur s'inspirerait de l'iPhone 4 ou de l'iPad Pro de dernière génération, avec un cadre métallique moins courbe qu'aujourd'hui.Ce châssis serait plus complexe à fabriquer, ainsi que les vitres avant et arrière, qui pourraient être composées de verre ou de saphir pour plus de résistance aux rayures et aux chocs. Le coût de fabrication du cadre serait 50 % supérieur à aujourd'hui et le construction des vitres augmenterait de 40 %.Malgré cette flambée des prix, Ming-Chi Kuo estime que ce nouveau design serait un argument solide pour faire craquer les consommateurs. Il prévoit dès à présent 85 millions de ventes à la fin de l'année 2020, contre 75 millions cette année.