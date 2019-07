Les 3 prochains iPhone, prévus en 2020, devraient supporter la 5G

Les iPhone d'Apple géreront l'ensemble fréquences 5G, contrairement aux appareils Android

De nouvelles tailles pour des écrans adaptés à la 5G

Source : MacRumors

Pour assister à la vente d'compatibles avec ladès 2020, tous les signaux sont au vert, et les planètes sont alignées. Au début du mois de juillet, JP Morgan tablait sur un lancement de smartphones Apple 5G l'année prochaine. Le rachat de la division « modems » d'Intel pour la coquette somme d'un milliard de dollars n'est venu que renforcer cette affirmation . Les nouvelles révélations du très bien informé Ming-Chi Kuo, analyste des activités d'Apple, ne laissent plus de place au doute.Alors que, l'expert Apple du groupe TF International Securities, Ming-Chi Kuo, nous indique désormais que les trois appareils devraient(même le modèle d'entrée de gamme), afin de davantage concurrencer les smartphones Android qui seront aussi capables de gérer la techno de cinquième génération, sans être aussi coûteux qu'un iPhone.Détail important, les appareils 5G Android ne prendront en charge que des fréquences inférieures à 6 GHz pour la plupart, ce qui les rendra certes plus accessibles financièrement parlant, mais aussi moins performants que les téléphones d'Apple. En revanche,, eux,, dont les ondes millimétriques, qui offrent de meilleures performances.Pour Kuo, l'acquisition par Apple de la fameuse division « models » d'Intel offre de nouveaux avantages à la marque à la pomme. Pour autant, les iPhone version 2020 seront tous équipés de puces Qualcomm. La puce made in Apple ne devrait arriver que l'année d'après, en 2021.Grâce à la 5G, les iPhone présenteront un nouveau design symbolisé par la taille des écrans, qui iront de 5,4 pouces à 6,7 pouces, en passant par un modèle 6,1 pouces, avec des dalles OLED capables de supporter les propriétés de la 5G.