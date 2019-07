Apple pourrait accélérer le développement de ses propres modems



Intel paye son retard face à Qualcomm



Selon le Wall Street Journal , Apple serait aujourd'hui en «» pour mettre la main sur l'activité «» d'Intel. Le constructeur californienpour s'en emparer.Ce rachat permettrait à Apple de récupérer les 8 500déposés par Intel autour de cette activité, dont 6 000 concernant spécifiquement les connexions 3G, 4G et 5G, mais également une partie des ingénieurs assignés à ces recherches.Avec cette propriété intellectuelle en poche, Apple pourrait avancer plus rapidement sur, comme elle le fait déjà pour les processeurs ou les puces graphiques.Intel a décidé en avril dernier de ne pas poursuivre ses efforts dans la conception de puces réseau. Cette décision est intervenue après l'accord passé entre Apple et Qualcomm , qui après plusieurs mois de conflit renouaient leur partenariat commercial pour la fourniture de modems qui équiperaient les prochaines gammes d'appareils mobiles du constructeur.De son côté Intel semblait avoir beaucoup de retard sur son concurrent, et Apple n'aurait pas été convaincue des performances de ses dernières puces pour équiper les prochains itérations de l'iPhone. De plus,alors que les réseaux de dernière génération se déploient un peu partout dans le monde.