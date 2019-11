Les Smart Battery Case pour iPhone 11 sont disponibles... dotés d'un bouton photo (oui, c'est fou)

50 % d'autonomie en plus pour les iPhone 11



Une coque plutôt complète mais encore très onéreuse



Apple propose depuis plusieurs années ses Smart Battery Case , des coques à batterie intégrée permettant d'offrir plus d'autonomie à l'iPhone. Comme prévu, le constructeur a mis à jour sa gamme d'accessoires et propose désormais ses protections pour l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max La Smart Battery Case se décline cette année en trois coloris noir, blanc et rose pour les modèles Pro, et seulement en noir ou blanc pour l'iPhone. Ils conservent le même design que leurs aînés, à savoir une coque en silicone laissant apparaître au dos la batterie sous la forme d'une grosse bosse.Les amateurs apprécieront son aspect pratique en un seul bloc et l'intégration de la recharge sans-fil, les autres continueront à pester contre ce design très particulier mais aussi pratique et désormais assumé par Apple.La marque communique sur une autonomie augmentée de 50 % sur toute la gamme iPhone 11, qui a déjà été saluée pour ses améliorations sensibles en matière de batterie . Les utilisateurs les plus intensifs pourront probablement passer le week-end sans brancher leur téléphone à un chargeur.La coque est compatible avec la recharge rapide en USB Power Delivery (USB-PD) et pourra être rechargée par exemple avec le bloc 18 W fourni avec l'iPhone 11 Pro, même si Apple ne donne pas d'estimations chiffrées sur le temps de recharge.La nouveauté que l'on n'avait pas vu venir, c'est l'apparition d'un nouveau bouton sur le côté droit de la coque qui permet l'accès à l'appareil photo. Un clic ouvre l'application même si le téléphone est en veille, un autre prend le cliché et un appui prolongé démarre automatiquement la captation vidéo au format QuickTake.Pour le prix, Apple ne fait aucune différence entre les modèles réservés aux iPhone 11 et aux iPhone 11 Pro. Chaque modèle est vendu 149 € sur le site du constructeur et dans les Apple Store.