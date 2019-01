Apple Smart Battery Case : une coque (moche) pour booster l'autonomie des iPhone

La Smart Battery Case : la coque qui protège et recharge votre iPhone...

...mais qui flingue son design ?

Si vous avez craqué pour un iPhone Xr , un iPhone Xs et/ou un iPhone Xs Max , alors vous serez peut-être ravi d'apprendre qu'propose, dès à présent, un nouvel accessoire permettant de booster l'autonomie de votre précieux smartphone, tout en le protégeant des chocs quotidiens : laChez certains, il n'est pas rare de devoir recharger son iPhone avant même la fin de la journée. Un « souci » qu'Apple espère bien combler avec sa Smart Battery Case, qui va venir remplacer la coque de protection classique. Plus épaisse,et est étudiée de manière à ne jamais avoir à être retirée.En effet, la Smart Battery Case peut ainsi être, via la recharge iQ, mais aussi via une recharge filaire standard. De cette manière, l'utilisateur recharge simultanément son iPhone et sa batterie externe, ajoutant ainsiselon l'utilisation.Apple promet une doublure en microfibre douce pouravec, à l'extérieur, une finition lisse et soyeuse en silicone qui offre un toucher agréable. Dans les faits, la Smart Battery Case a quand même tendance à briser (et pas qu'un peu) le design de l'iPhone, lui rajoutant une belle dose d'embonpoint. À cela s'ajoutent des bordures assez épaisses tout autour de l'écran... Bref, on gagne en autonomie certes, maisLa nouvelle gamme Smart Battery Case est disponible pour les iPhone Xr, Xs et Xs Max (pas pour l'iPhone X), et est déclinée en noir et en blanc. Côté tarif, il faut tout de même accepter de débourserpour habiller son iPhone avec ce nouvel accessoire.