L'iPhone XS Max se vend beaucoup mieux que l'iPhone XS

Une forte demande pour l'iPhone XS Max

En attendant l'iPhone XR

À chaque sortie d'un nouvel iPhone, on entend le même refrain : Apple a fixé des tarifs trop élevés et cela devrait se retourner contre l'entreprise. Et chaque année, le résultat est sans appel : les iPhone continuent de bien se vendre.C'est bien entendu le cas pour l'qui, selon l'analyse Ming-Chi Kuo, fait face à une demande supérieure à celle qui était attendue. Ce modèle, dont l'une des principales caractéristiques est de présenter une nouvelle taille d'écran dans la gamme iPhone, se vendrait 3 à 4 fois mieux que l', modèle de taille d'écran inférieure et successeur de l'iPhone X.Plus étonnant encore, les iPhone XS Max risquent d'être rapidement en rupture de stock sur les versions embarquant 512Go de mémoire (1 659 €). La version la plus populaire reste toutefois la 256Go (1 429€), qui n'est pourtant pas la moins chère de toutes (une version 64Go existe à 1 259€). Au niveau des coloris, les plus demandés sont « or » et « gris sidéral ».L'analyste continue ses prévisions en affirmant que les ventes de XS Max vont continuer d'augmenter au dernier trimestre, notamment grâce aux fêtes de fin d'année et à la demande en Asie.Enfin, l'arrivée sur le marché le mois prochain de l'iPhone XR, une version proposée à un tarif inférieur (à partir de 859€), permettra aux actuels possesseurs d'un smartphone Apple de renouveler leur appareil et de prolonger les ventes d'iPhone après les premiers mois de lancement et les achats de Noël. Et selon Loup Ventures, l'iPhone XR représentera 38% des iPhone vendus l'année prochaine contre 21% pour les version normales et Max de l'iPhone XS.