Les iPhone XS et XS Max apparaissent en "Refurbished" aux US, bientôt chez nous ?

Bientôt des iPhone XS et XS Max reconditionnés en France ?

Source : TechRadar

Pour faire l'acquisition d'un iPhone à moindre coût, certains se tournent vers le marché de l'occasion, tandis que d'autres préfèrent privilégier le « Reconditionné Certifié » d'Apple. Aux États-Unis, cette section « Refurbished » vient d'accueillir deux petits nouveaux.En effet, le site web américain d'Apple permet désormais de mettre la main sur les iPhone XS et XS Max, en version « Refurbished ». Des terminaux (en 64 Go) affichés à 699 dollars pour le modèle XS (contre 899 dollars pour un modèle neuf) et 799 dollars pour le XS Max (contre 999 dollars).À l'heure actuelle, en France, il n'est pas (encore ?) question de proposer ces modèles XS, et la section « Reconditionné Certifié » ne propose, dans sa section iPhone, que des iPhone 8 Plus et des iPhone X, à partir de 699 euros.