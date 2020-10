Les iPhone 12 pourraient proposer la charge inversée (surtout pour vos futurs AirPods)

L'une des raisons de cette non communication pourrait venir du fait qu'Apple avait prévu de rendre disponible une telle fonctionnalité avant de revenir sur sa décision, potentiellement à cause de la faible capacité des batteries des iPhone 12, dont l'autonomie serait encore plus mise à mal avec cette option. On sait qu'Apple a aussi abandonné l'idée d'un écran 120 Hz pour cette raison.

Autre possibilité : Apple pourrait réserver la recharge sans fil inversée à son système MagSafe, pour qu'il ne fonctionne qu'avec ses futurs produits, notamment les AirPods 3 attendus pour mars 2021 et les AirPods Pro 2 qui devraient être dévoilés au deuxième semestre 2021…