Fairphone 4, téléphone réellement réparable ? iFixit a tranché

Depuis plusieurs années, Fairphone s'engage pour la conception de smartphones plus durables et par conséquent plus respectueux de l'environnement. Entre traçabilité des minerais, souci de la qualité de vie des travailleuses et travailleurs, et réparabilité, il faut bien dire que l'entreprise à l'origine du Fairphone 4 a su démontrer sa bonne foi.