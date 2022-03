Le Fairphone 2 reçoit sa nouvelle mise à jour Android officielle pour la dernière fois

À l'origine, le Fairphone 2 a été lancé sous Android 5.1, et sa longévité fait aujourd'hui office d'exemple, même si la marque place évidemment la durabilité ainsi qu'une démarche écoresponsable parmi ses priorités absolues. Chez la concurrence (sur Android), le rythme des mises à jour à tendance à se faire de plus en plus court, si bien que certains ont mis en place des garanties pour les utilisateurs, avec généralement trois mises à jour Android majeures.