Xiaomi veut proposer des mises à jour plus fréquentes sur ses smartphones

Voilà un smartphone qui mérite bien son nom. Le Xiaomi 13 Ultra coche toutes les cases, à commencer par celle sur laquelle on l’attendait le plus au tournant : la photo ! Le savoir-faire de Leica se retrouve dans tous les objectifs que comporte ce téléphone, et permet à tous les photographes, même les moins aguerris, de capturer des clichés et des enregistrements de qualité professionnelle.

Ce smartphone n’est pas en reste sur les autres aspects, bien au contraire : entre un design élégant, un écran impeccable, des performances élevées et une autonomie généreuse, il est bien difficile de trouver quoi que ce soit à reprocher à ce modèle — si ce n’est son prix, qui reste élevé, bien qu’il se justifie au regard de la fiche technique généreuse, ou l’interface MIUI 14, manquant parfois de finesse.