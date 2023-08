La nouvelle protection d'écran Redmi va refroidir la concurrence

Sa conception particulière « anti-UV » ne l'empêche toutefois pas de proposer une protection adéquate à un usage quotidien. Le film est durable, dispose de propriétés anti-rayures et anti-explosion. Il est également agréable à manipuler puisque sa dernière couche, oléophobe, a été travaillée pour être la plus lisse possible. Son installation elle aussi a fait preuve d'un soin particulier et devrait être beaucoup plus simple à effectuer pour l'utilisateur.