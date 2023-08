Le Xiaomi 13T Pro est annoncé pour septembre, voici ce que l'on sait

Le Redmi K60 Ultra ne devrait d'ailleurs pas tarder à arriver en Europe également. Selon la publication portugaise 4gnews, le mobile sera rebrandé sous le nom de Xiaomi 13T Pro sur le Vieux Continent, respectant la nomenclature établie par le constructeur dans nos contrées jusque là.

Le lancement de l'appareil serait prévu dès le 1er septembre 2023, l'idée étant de court-circuiter les annonces prévues par Apple pour sa grande conférence de rentrée. Le Xiaomi 13T Pro vise des prestations haut de gamme et se trouve donc en concurrence avec les iPhone.

Des documents provenant d'organismes de certification nous apprennent que trois configurations du smartphone seront proposées : 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To. Il n'est toutefois pas encore sûr que toutes seront commercialisées en France.