Après Samsung, au tour de Xiaomi de teaser son futur smartphone pliant

Dans le monde des smartphones pliants, il y a Samsung, et les autres. Les grands constructeurs, Apple excepté, se sont de nos jours tous lancés dans l'aventure, avec des résultats pour le moment assez lointains de ceux du géant sud-coréen (coucou Google). Pour autant, il y a toujours espoir que les nouveautés à venir des concurrents finissent par tenir la dragée haute à Samsung.

Et bonne nouvelle, un nouveau challenger pointe le bout de son nez. Xiaomi vient en effet de lancer la campagne de teasing de son prochain Mix Fold 3, avec un premier visuel posté sur le réseau social chinois Weibo, dont nos confrères de The Verge se font l'écho. Une image donnée au public pour le préparer à beaucoup plus !