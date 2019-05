Votre téléphone surchauffe ? On vous dit quoi faire

En vacances, votre smartphone a aussi besoin d'une protection contre le soleil

Une utilisation intensive doit être de courte durée pour éviter la surchauffe

Source : CNET

Un message d'avertissement peut apparaître si l'appareil a passé de longues heures dans une voiture exposée en plein, ou sur une serviette de plage lors d'une après-midi au bord de l'eau.Si cette situation survient, pas de panique, il existe quelquestrès simples à mettre en application pour redonner un peu d'air à votre smartphone et continuer à l'utiliser normalement.Première astuce, et c'est une évidence : mettez-le à l'ombre. Lainterne de l'appareil pourra redescendre lentement et revenir dans une plage nécessaire à son bon fonctionnement. Vous devez également l'éteindre durant cette période, afin de ne plus solliciter le processeur et les puces réseau, qui sont une importante source deà l'intérieur du téléphone. Si vous mettez une coque de protection à votre smartphone, retirez-la afin de le faire respirer.Si le smartphone est véritablement bouillant et que vous souhaitez accélérer le processus, deux solutions s'offrent à vous. Si vous êtes chez vous ou dans votre maison de vacances,pourra accélérer son. Attention évidemment à ne pas l'oublier à côté des cônes glacés, les smartphones supportant tout aussi mal les températures trop basses.Vous êtes à l'extérieur ? N'oubliez pas lade votre voiture. La ventilation positionnée directement sur le smartphone va, là encore, le refroidir plus rapidement et vous permettre de l'utiliser à nouveau en quelques minutes.Au quotidien, un smartphone qui surchauffe lors d'une utilisation normale est un cas rare, mais pas impossible. Un jeu vidéo 3D, gourmand en ressources, peut fairel'appareil. Toutefois il doit pouvoir être tenu en main.Si vous ne pouvez plus le toucher sans vous brûler, quittez immédiatement l'application en cours d'exécution. Le débrancher de son secteur, s'il charge, et retirer l'étui pourra l'aider à refroidir progressivement.Nous vous conseillons d'ailleurs de ne pas mettre votre smartphone en charge lors d'une utilisation intensive, la chaleur produite par la recharge s'ajoutant à celle engendrée par les composants internes de l'appareil.Si le smartphone continue ensuite à, il y a forcément un problème, et nous invitons alors à contacter au plus vite le service après-vente du constructeur qui pourra déterminer la cause et proposer une réparation ou un remplacement du téléphone.