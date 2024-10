Les premières ciblées par ces nouveaux contrôles seront les zones urbaines, cela n'étonnera personne. Le radar Mesta Compact d'Idemia et le Parifex Nomad, destinés respectivement au sud et au nord de la France, seront les fers de lance de ce dispositif avec leurs 500 exemplaires prévus dans les 15 prochains mois. Un déploiement de radars urbains toujours plus discrets et performants qui pourrait s'accélérer quand les collectivités locales auront la possibilité d'acquérir elles-mêmes ces équipements.