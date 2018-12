Centaurus : une tablette Surface double-écran en préparation chez Microsoft

Prototype Intel © The Verge

Un appareil à double écran et ultra-polyvalent

Le retour du projet Courrier

Alors que le projet Andromeda ne semble plus être une priorité pour l'entreprise, Microsoft préparerait un autre appareil à double écran. Appelé en interne, ce nouveau membre de la famille Surface proposerait un design inédit pour tous types d'usages.Centaurus serait à la fois une petitetactile, puis une large tablette une fois ouverte sur ses deux écrans, mais également un ordinateur portable ultra mobile ou encore un appareil complet pour de la prise de notes, sous la forme d'un livre.Pour s'adapter à toutes ces situations, l'appareil embarquerait une version spéciale de Windows 10 appelée. Cette mouture particulière du système est plus flexible que l'OS de bureau, et permet de plus facilement faire la bascule d'une application entre les modes portrait et paysage, ou entre les formats tablette et ordinateur.Le site Windows Central indique quetravaille activement avec Intel pour développer son appareil innovant. Le fondeur avait d'ailleurs dévoilé il y a quelques jours seulement un prototype d'appareil à double écran qui servirait de base de travail pour la conception de Centaurus.Il devrait pouvoir faire tourner les applications x86 pour une plus large compatibilité, mais elles devraient être téléchargeables et installables uniquement depuis le Windows Store. Ce serait la limitation principale de cet appareil, tant le catalogue du magasin d'applications de Microsoft manque des logiciels les plus utilisés, comme la suite Adobe ou encore Google Chrome.Centaurus ressemble pour beaucoup au projet, un prototype de tablette à double écran développé par les équipes de Microsoft en 2010 avant que le projet soit renvoyé dans les cartons, sous l'impulsion de Bill Gates et de l'équipe Windows qui ne voyaient pas l'intérêt d'un tel produit sans la présence du système d'exploitation historique.Centaurus serait lancé à l'automne 2019 et serait la grande nouveauté de la gammepour l'année prochaine. Le smartphone Andromeda lui serait repoussé, probablement dans l'attente des premiers retours et des premiers chiffres de vente.