Windows 10 : le système de fichiers de Linux bientôt accessible dans l'Explorer

Tux dans l'explorateur de fichier Windows

Une fonctionnalité encore en test

Dans un billet de blog , Microsoft a présenté la build 19603 de Windows 10 Insider... Qui fait la part belle à Linux.Depuis plusieurs années, il est en effet possible d'installer un sous-système Linux sur son PC, ce qui permet de bénéficier des avantages des deux OS sur une même machine. Et depuis sa version 1903, Windows donne la possibilité de parcourir les fichiers relatifs à la distribution installée sur l'ordinateur. Avec la dernière mise à jour proposée par l'entreprise, cet accès sera même simplifié.Il suffit en effet d'ouvrir le traditionnel explorateur de fichiers et celui-ci affichera une nouveauté dans le panneau de gauche. Sous les mentions habituelles, telles que « OneDrive », « Ce PC » ou « Réseau », apparaîtra ainsi « Linux », précédé d'un petit Tux. En cliquant dessus, l'utilisateur verra apparaître l'ensemble des distributions installées et pourra alors accéder au répertoire de fichiers de chacune, toujours au sein de l'« Explorer ».La build 19603 s'accompagne également de corrections de bug, ainsi que d'autres fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, dans ses paramètres, l'OS de Microsoft pourra dorénavant donner quelques recommandations pour libérer rapidement de l'espace de stockage.Par ailleurs, sur Twitter, un utilisateur a relevé la présence d'une nouvelle section dans le même menu, intitulée «» (« Quoi de neuf »). Censée présenter les dernières possibilités offertes, la fonctionnalité ne serait toutefois pas encore prête à être activée.Toutes ces nouveautés ne sont cependant disponibles qu'auprès des membres du programme Windows Insider, qui permet de tester des fonctionnalités en avant-première. De plus, la build 19603 ne s'adresse pour l'heure qu'à ceux ayant opté pour le rythme d'envoi «» des mises à jour, qui sont donc plus susceptibles de contenir des bugs.