Microsoft dévoile News Bar, son nouvel outil de lecture d'actualités

Une nouvelle News Bar chez Microsoft

Encore en phase bêta, il s'agit d'une fonction qui devrait permettre à l'utilisateur de ne pas louper la moindre actualité.La News Bar, disponible avec la nouvelle versionde Windows 10, regroupe les actualités des 4 500 éditeurs du réseau Microsoft News, et les affiche ensuite sous forme d'une colonne semi-permanente, à disposer d'un coté de l'écran.Evidemment, la News Bar peut être appelée à tout moment, mais on peut également programmer un affichage automatique à intervalle régulier si on le souhaite. À l'heure actuelle, les options sont assez limitées, et le tout fleure un peu le «», mais nul doute que Microsoft peaufinera sa nouvelle fonctionnalité au fil des semaines. À voir maintenant quand cette dernière sera disponible en version française (si elle l'est un jour).