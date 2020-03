Microsoft dévoile la future interface de Windows 10 pour fêter son milliard d'utilisateurs

Lire aussi :

Source : The Verge

Microsoft ne donne en revanche pas de détails ni de date d'arrivée pour ces changements.C'est via une vidéo postée sur Instagram par Panos Panay, chef Produit chez Microsoft, que la future interface de Windows 10 s'est un peu dévoilée aujourd'hui. Postée pour fêter le milliard d'installations du système d'exploitation tout juste passé, la vidéo reste cependant un teasing rapide, les changements n'étant montrés que très rapidement et sans précisions quant à leur date de sortie. Il ne faudra donc probablement pas compter dessus dans la prochaine mise à jour majeure du système (baptisée « 2004 »), et attendue pour mai prochain.Tous les changements d'interface aperçus vont dans le même sens : épurer et rendre plus cohérent l'ensemble du système d'exploitation. Outre de nouvelles icônes qui ont déjà commencé à arriver par vagues dans Windows 10 (Courrier, Calendrier...etc.), on relèvera tout d'abord un menu Démarrer qui abandonne les tuiles de couleurs pour quelque chose de plus sobre et de visiblement plus riche d'informations. Les tuiles s'adapteront désormais au thème clair ou sombre adopté par le système.Ensuite, l'explorateur de fichiers, depuis longtemps inchangé, semble perdre en affichage de données pour gagner en clarté et transparence, afin de coller au Fluent Design adopté depuis un moment maintenant par l'OS. Même chose pour le menu contextuel qui apparaît lors d'un clic droit, assurément moins chargé que la version actuelle.Il ne nous reste donc plus qu'à patienter pour savoir quand ces changements toucheront tous les utilisateurs, et si ces derniers y réagiront bien ou non.