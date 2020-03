Microsoft imagine un nouveau Menu Démarrer pour Windows 10

Les tuiles dynamiques n'ont jamais convaincu les développeurs tiers



L'interface de Windows 10 est en perpétuelle évolution. A chaque mise à jour, Microsoft revoit soit une ou plusieurs icônes, soit passe une partie de son interface à la sauce Fluent Design, sa nouvelle charte graphique basée sur les volumes et la transparence.L'éditeur s'attaque désormais au menu Démarrer. Pas de révolution cosmétique à l'horizon mais un changement dans l'affichage des icônes et des Live Tiles, seul élément visuel repris du décrié Windows 8.Ces tuiles dynamiques qui affichent des informations sans avoir à ouvrir l'application sont aujourd'hui monochromes et les icônes sont placés dans des carré de couleur unie.Microsoft souhaiterait désormais unifier le design de son menu. Les tuiles ne disparaitraient pas mais seraient désormais transparentes, avec l'icône de l'application insérée en leur centre.Même si Microsoft a tenu à préciser que la disparition des tuiles n'est pas d'actualité sur Windows 10, l'éditeur a tout de même abandonné le concept dans Windows 10X, son futur système adapté aux appareils à double écran.De fait de nombreux éditeurs n'utilisent pas cet affichage et des sources internes chez Microsoft expliquent que les équipes dirigeantes attendent le retour des utilisateurs pour décider du sort des Live Tiles.