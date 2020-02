L'entreprise britannique Emperion souhaite ressusciter Windows sur smartphone

© Emperion

Un smartphone Windows compatible avec les applis Android

Un projet adoubé par Microsoft

Via : Windows Central

Mais il n'est pas question ici de feu Windows Phone, dont le support a expiré à l'été dernier . Via un tweet, Emperion annonce le développement du Nebulus, un smartphone animé par Windows 10 on ARM.Si nous avons pour l'heure assez peu de détails à nous mettre sous la dent, on sait que le Nebulus sera capable de lire les applications Android nativement. Comment ? L'entreprise ne le dit pas, mais promet que cela fonctionnera «».Du côté de la technique, Emperion est une nouvelle fois avare en détails. Dans un échange avec le développeur Jeremy Sinclair (relayé par Windows Central), l'entreprise admet que son Nebulus tournera sous un Snapdragon 845 overclocké. Selon Neowin , il s'agirait en réalité d'un Snapdragon 850, qui est un chipset spécifiquement taillé pour Windows on ARM.Doté d'une prise jack et d'un port microSD, le Nebulus embarquera une surcouche maison favorisant la navigation sur smartphone. Néanmoins, un modepourra être activé afin de retrouver les fonctionnalités phares de Windows, simplement en le connectant à un écran via USB-C ou en utilisant Continuum.Étonnant, pour ne pas dire unique, le projet d'Emperion aurait reçu l'aval de Microsoft. «», rapporte le constructeur britannique.Microsoft qui, de son côté, est bien occupée avec ses deux nouveaux projets mobiles, les Surface Duo et Surface Neo , semble avoir définitivement renoncé face à l'hégémonie d'Android et d'iOS sur le marché du smartphone.N'en déplaise, le pari fou d'Emperion pourrait permettre au géant de reprendre un peu d'aplomb sur un segment de marché qu'il a délaissé depuis des années. Mais de nombreuses zones d'ombres restent à éclaircir. Notamment une : Windows 10 on ARM ne dispose d'aucune capacité de téléphonie. Comment, dès lors, considérer le Nebulus comme un smartphone ?