Windows 8 et Windows Phone 8 morts et enterrés ? Plus de mise à jour des apps sur ces OS

Windows 8.1 continuera à profiter des mises à jour du Windows Store

Sources : Neo Win

Et pour cause :etne bénéficieront plus de mises à jour depuis le Store de Windows. Les systèmes d'exploitation sont désormais abandonnés par la firme américaine.L'arrêt despour Windows 8 et Windows Phone 8 n'a en réalité rien d'étonnant. Depuis cet hiver les développeurs ne pouvaient plus proposer de nouvelles applications sur la version mobile de l'OS. Celles déjà présentes dans le Windows Store pouvaient en revanche continuer à offrir des mises à jour.À noter que dans le cas de la version PC du système d'exploitation, Windows 8.1 bénéficiera toujours des mises à jour du Windows Store jusqu'en 2023.