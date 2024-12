Microsoft a été informé de cette vulnérabilité, mais n'a pas encore publié de correctif officiel. Cette situation n'est pas sans rappeler d'autres failles similaires comme PetitPotam ou PrinterBug qui attendent toujours une correction définitive. Face à cette absence de réponse, 0patch a pris l'initiative de développer un correctif non officiel, disponible gratuitement en attendant une solution pérenne de Microsoft.

Cette découverte intervient dans un contexte où Microsoft prévoit d'ailleurs l'abandon progressif du protocole NTLM, considéré comme obsolète en termes de sécurité. Le géant de Redmond encourage désormais les utilisateurs et les organisations à migrer vers des solutions d'authentification plus modernes et robustes.

En attendant un correctif officiel, les experts recommandent une vigilance accrue, particulièrement lors de la navigation dans des dossiers partagés ou lors de la connexion de périphériques externes. L'application du correctif proposé par 0patch constitue une solution temporaire pour les systèmes critiques.