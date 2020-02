L’Application Windows "Votre Téléphone" peut désormais passer des coups de fil depuis votre PC

Centraliser les activités sur ordinateur

Quelques prérequis pour y accéder

Comme le rapporte Android Police , Microsoft a commencé à déployer sa nouvelle fonction depuis plusieurs semaines. En quelques clics, un utilisateur a dorénavant le choix de passer un appel (ou de le refuser) directement depuis son ordinateur. Il est aussi possible de poursuivre une conversation vocale en passant du PC au téléphone, et vice-versa.L'application Votre Téléphone est donc enrichie de la gestion des appels. Un manque considérable, qui est désormais comblé après plusieurs mois d'expérimentations auprès d'utilisateurs Windows 10 « Insiders ». Cetteajoute également l'historique des appels.À l'instar des téléphones, les enceintes (ou le casque) de votre ordinateur servent de haut-parleur, le pavé numérique est disponible sur la droite de l'écran et l'interface est optimisée pour les PC portables. Petit bonus de Windows : votre fond d'écran Android sera permuté sur l'application, légèrement modifié avec un filtre acrylique. Pourquoi pas.Pour l'heure, l'application souffre encore de plusieurs bugs qui retardent son déploiement à plus grande échelle. En ce qui concerne les utilisateurs d'iPhone, il faudra probablement se contenter des services existants. Plusieurs restrictions des services tiers sur iOS limitent en effet ce genre d'usage. La firme ne facilitera pas non plus la tâche à Microsoft.Afin de bénéficier de cette nouvelle connectivité, il faut nécessairement un téléphone Android 7.0 (Nougat, au minimum) et un ordinateur Windows 10 avec le Bluetooth. Si votre PC n'en est pas pourvu, un dongle Bluetooth fait l'affaire. L'ensemble requiert également l'installation d'un logiciel sur chaque plateforme.En déployant une telle fonctionnalité, Microsoft essaie de proposer une expérience complète dès lors qu'une personne utilise un PC : plus besoin de sortir son téléphone de sa poche. Un objectif qui est en passe d'être atteint, puisqu'il est désormais possible, avec cette application, de réaliser la majorité des tâches habituellement effectuées depuis un smartphone : synchronisation des SMS, des notifications, gestion rigoureuse des appels et messages vocaux, transfert de fichiers et mode miroir ...