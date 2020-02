Google fait un dépot de marque pour un OS du nom de "Pigweed"

Un indice sur le développement de Fuchsia ?

Source : Reddit

Le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) a reçu une demande de dépôt de marque de la part de Google. Selon le document, la firme de Mountain View a adressé cette requête le 31 janvier 2020 pour un système d'exploitation dont le nom est « Pigweed ».Pas plus de détails à ce sujet pour le moment. Le terme « Pigweed » se réfère à des mauvaises herbes ou végétaux qui peuvent être utilisés dans la fabrication de nourriture pour animaux domestiques. L'appellation ne nous aide donc pas beaucoup à comprendre où veut aller Google avec cet OS.Forcément, quand on associe « Google » et « nouvel OS », on pense immédiatement au projet Fuchsia . Le rapprochement est d'autant plus facile que Fuchsia est aussi une plante, comme les « Pigweeds ».Pour rappel, Fuchsia doit être le nouveau système d'exploitation universel de Google, qui s'adapterait à l'ensemble des supports (PC, smartphone, smartwatch, auto...) et qui remplacerait à terme les solutions existantes (Android, Chrome OS, Wear OS...). Si Google s'est montré discret sur le sujet, on sait que Huawei aussi travaille sur un tel système d'exploitation : il s'agit d' HarmonyOS , déjà officiellement présenté par le groupe chinois.