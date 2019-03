Les Windows Insiders peuvent déporter leurs apps Android sur l'écran de leur PC

Toutes les applications de son smartphone Android utilisables sans fil depuis Windows 10



Une fonction encore très limitée à seulement quelques téléphones Samsung



Source : The Verge

Si Microsoft s'est retiré définitivement du marché du mobile, l'entreprise à d'autres idées pour intégrer le smartphone à son offre de services. Les bêta-testeurs inscrits au programmevont bien recevoir une mise à jour de la build 19H1 de Windows 10 intégrant le support des smartphones Android sur l'écran de son ordinateur.La fonctionnalité nécessite l'installation sur son ordinateur de l'application « Votre téléphone », un logiciel disponible gratuitement sur le Windows Store. Une fois installée et connectée au smartphone en Bluetooth, ellel'écran de ce dernier sur l'ordinateur et permet d'utiliser toutes les applications mobiles à la souris, sans interrompre son activité.Les testeurs pourront à la fois consulter leurs réseaux sociaux, mais également répondre à leurs amis sur les différentes messageries instantanées sans sortir le téléphone de sa poche ou de son sac. Toutes les applicationssont accessibles, sans restrictions.Microsoft indique toutefois sur une page dédiée de son site web qu'il existe pour le moment plusieurs prérequis avant de profiter du mirroring de son smartphone.Les PC doivent intégrer une puceet seuls quelques appareils sont concernés (pour vérifier si votre machine est compatible, il vous faudra consulter les propriétés de votre puce Bluetooth dans le Gestionnaire de périphériques).La compatibilité est aussi limitée aux smartphones Samsung Galaxy S8 et S9 (et leurs déclinaisons « Plus »). La liste sera étendue par Microsoft dans les prochaines semaines, au fil des mises à jour et des retours des testeurs.