Windows 10 passe le cap du milliard d'installations

Le milliard pour Windows 10 !

Source : The Verge

Dans ce milliard de terminaux sous Windows 10, on retrouve des ordinateurs bien sûr, des tablettes , mais aussi les consoles Xbox One ou encore les dispositifs HoloLens . Pour l'occasion, Microsoft révèle compter également dans ses rangs pas moins de 17,8 millions de testeursL'entreprise a donc atteint son objectif initial d'un milliard d'appareils fonctionnant sous Windows 10... Bien que deux ans plus tard que prévu. On imagine que la récente fin de support de Windows 7 a également contribué à booster les migrations vers le dernier OS de Microsoft.Rappelons que Windows 10 a été lancé en juillet 2015, et que Microsoft espérait pouvoir atteindre le milliard d'installations dès l'été 2018. Le taux de pénétration de Windows 10 sur le marché du desktop s'élèverait aujourd'hui à environ 58 %.