90" (ou presque) | Windows 7, c'est vraiment fini ? (vidéo)

Peut-on rester sous Windows 7 ? Et avec quel(s) risque(s) ?

Comment migrer de Windows 7 à Windows 10 simplement ?

Windows 7, salut l'artiste !

En 90 secondes ou presque, nous allons voir s'il est possible de rester sur Windows 7 et ce que cela implique au niveau des cybermenaces. Ensuite, nous verrons comment on peut opérer la bascule vers Windows 10 et nous ferons, enfin, un bilan de la longue vie de Windows 7.La réponse estCe n'est pas parce que Microsoft a mis fin au support que l'OS n'est plus utilisable. Mais si vous persistez à utiliser Windows 7, vous ne recevrez désormais plus aucune mise à jour de sécurité, ce qui vous exposera aux programmes malveillants.Il existe pourtant des moyens pour encore utiliser Windows 7. Si le support d'Internet Explorer ne fonctionne plus, Chrome est encore pris en charge. Même chose pour la suite office 2010, dont le support est assuré jusqu'en octobre 2020 (et janvier 2023 si vous êtes abonné à Office 365). Mais globalement, si vous voulez éviter de vous prendre la tête, mieux vaut se tourner vers Windows 10.Plusieurs solutions existent, la plus simple (et la plus chère) étant d'acheter un nouveau PC. Vous pouvez aussi procéder à la mise à niveau Microsoft avec l'achat d'une nouvelle licence : 145 euros pour la version Famille, 259 euros pour la version Professionnel.Une dernière option existe, pour basculer gratuitement de Windows 7 à Windows 10 . Les serveurs de mise à jour de Windows 10 seraient en effet toujours actifs, selon plusieurs sources. Alors profitons-en tant que ça dure...Windows 7 aura vécu dix belles années et se sera incrusté sur des centaines de millions de PC. Avant de lui souhaiter bon vent , n'oublions tout de même pas qu'environ 30 % des PC du monde entier hébergeraient encore l'OS, selon Bitdefender.C'est terminé pour cette semaine, si vous avez des questions ou des réactions, n'hésitez surtout pas à lâcher vos commentaires, nous y répondrons avec grand plaisir.